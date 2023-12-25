Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ali Sabancı arasında uçak diyaloğu Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ali Sabancı arasındaki 'uçak' diyaloğu renkli anlara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın THY'nin 300 yeni uçak alacağını söylemesi üzerine Sabancı'dan, "Biz de 150 tane alacağız" yanıtı geldi.

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ensonhaber.com

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pisti Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törenle yeni pist hizmete alındı.

Törende gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra pistin açılışını gerçekleştirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni pist hizmete alındı

Bu anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus YK üyesi sahibi Ali Sabancı arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesimi sırasında "Ali bey nerede?" dedi. Bunun üzerine Ali Sabancı, Erdoğan'ın yanına geldi.

"Ali Bey bak ikinci pist de devreye girdi"

Erdoğan, Sabancı'ya, "Ali Bey bak şimdi ikinci pist de devreye girdi. Bak şimdi Türk Hava Yolları 300 tane uçak alacak." dedi.

Ali Sabancı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıtı, "Biz de 150 tane alacağız." oldu.

Sabancı'nın cevabı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da yurt içi uçuşlarını kastederek, "Onların ne kadarı bize?" diye sordu.

Samimi anlar ortaya çıktı

Ali Sabancı'nın "Hepsi sizin" sözleri sonrası ise samimi anların ortaya çıktığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak sözlerini, "Dünyada artık Türkiye her yönüyle elhamdülillah bir ilke imza atıyor. İnşallah daha da artarak devam edecek." şeklinde noktaladı.