Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesinde birbirlerinin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan ile Aliyev birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı, Türkiye ve Azerbaycan halkları için iyi dileklerini ifade etti.

Erdoğan, Aliyev'in davetini kabul etti

Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duydukları güveni vurgulayan iki lider, ilişkilerin geleceğine ilişkin konuları ele aldı.Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini kabul etti.