Petrol
104.44
-2.52%
Euro
15.67
0.05%
Dolar
14.89
0.25%
Altın
891.43
-1.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
592.121
2.17%
BTXN Coin
16.79
-4.98%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesinde birbirlerinin bayramını kutladı.
    • 02.05.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 16:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan ile Aliyev birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı, Türkiye ve Azerbaycan halkları için iyi dileklerini ifade etti.

    Erdoğan, Aliyev'in davetini kabul etti

    Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duydukları güveni vurgulayan iki lider, ilişkilerin geleceğine ilişkin konuları ele aldı.Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini kabul etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü #1


    İlginizi Çekebilir

    Sis ve sağanak, Bolu'da etkili oldu
    Yaşam

    Sis ve sağanak, Bolu'da etkili oldu

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Bitexen 3 Mayıs
    Advertorial Mobil

    Bitexen 3 Mayıs

    Görüş Bildir