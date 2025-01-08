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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüştü Son dakika gelişmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in bir görüşme gerçekleştirdiği ve görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı öğrenildi.