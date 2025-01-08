Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüştü

AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor...
Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü.
İŞBRİLİĞİ VURGUSU
Görüşmede masada Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan’ın iki devlet tek millet anlayışıyla iş birliğini her alanda geliştirmeye devam edeceğini dile getirdi.
GÜNEY KAFKASYA BÖLGESİNDE KALICI BARIŞA TAM DESTEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına desteğinin tam olduğunu ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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