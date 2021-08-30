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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BAE Veliaht Prensi Bin Zayed telefon görüşmesi gerçekleştirdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BAE Veliaht Prensi Bin Zayed bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 23:23
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BAE Veliaht Prensi Bin Zayed telefon görüşmesi gerçekleştirdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Veliaht Prensi Bin Zayed bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri, ülkelerin ve iki kardeş halkın çıkarına olacak şekilde geliştirmenin yolları ele alındı.

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