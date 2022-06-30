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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson'ın eğlenceli anları

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson'ın eğlenceli anları

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Zirvesi'nin devam ettiği salona girerken İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şakalaştığı anlar kameralara yansıdı.
    • 30.06.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 14:24
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'de.

    Erdoğan burada temaslarına devam ediyor.

    Zirvenin bugünkü toplantısının gerçekleştireceği salonda liderler tek tek yerlerini aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da beraberindekilerle birlikte salona giriş yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson'ın eğlenceli anları VİDEO

    Erdoğan'dan Johnson'a şaka

    Erdoğan'ın, salona girerken yanında oturan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şakalaşması ise dikkat çekti.

    Johnson'un arkasından sessizce yaklaşan Cumhurbaşkanı, İngiliz Başbakan'ın omzuna dokundu.

    Eli ayağı birbirine karıştı

    Bir anda şaşıran Johnson'un eli ayağı birbirine karıştı.

    Ne yapacağını bilemeyen Johnson'un kısa süreli şaşkınlığını Erdoğan, gülümsemeyle karşıladı.

    İkilinin o anları kameralara yansıdı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson ın eğlenceli anları #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson ın eğlenceli anları #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson ın eğlenceli anları #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson ın eğlenceli anları #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson ın eğlenceli anları #5


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