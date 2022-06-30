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- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson'ın eğlenceli anları
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson'ın eğlenceli anları
- 30.06.2022 - 13:08
- Güncelleme : 30.06.2022 - 14:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'de.
Erdoğan burada temaslarına devam ediyor.
Zirvenin bugünkü toplantısının gerçekleştireceği salonda liderler tek tek yerlerini aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da beraberindekilerle birlikte salona giriş yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson'ın eğlenceli anları VİDEO
Erdoğan'dan Johnson'a şaka
Erdoğan'ın, salona girerken yanında oturan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şakalaşması ise dikkat çekti.
Johnson'un arkasından sessizce yaklaşan Cumhurbaşkanı, İngiliz Başbakan'ın omzuna dokundu.
Eli ayağı birbirine karıştı
Bir anda şaşıran Johnson'un eli ayağı birbirine karıştı.
Ne yapacağını bilemeyen Johnson'un kısa süreli şaşkınlığını Erdoğan, gülümsemeyle karşıladı.
İkilinin o anları kameralara yansıdı.