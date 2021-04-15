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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli iftarda buluştu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli iftarda buluştu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özbek Otağı'nda iftarda bir araya geldi.
    • AA
    • 15.04.2021 - 20:26
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 21:22
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan'ın üçüncü gününde iftarını MHP Lideri Bahçeli ile birlikte yaptı.

    ERDOĞAN VE BAHÇELİ'DEN SAMİMİ POZLAR

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Özbek Otağı'nda baş başa iftar yapan iki lider, kameralara poz verdi.

    Fotoğraflarda yansıyan Erdoğan ve Bahçeli'nin samimi anları, Cumhur İttifakı'nın sağlamlığını bir kez daha ortaya koydu.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YOĞUN İFTAR PROGRAMLARI

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam eşi Emine Erdoğan ile birlikte 3 çocuklu bir ailenin evine konuk olmuş, iftar yemeğine katılmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli iftarda buluştu #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli iftarda buluştu #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli iftarda buluştu #3

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