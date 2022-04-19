Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin iftar programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin iftar programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin iftar yemeğinde buluşacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan ayının başından itibaren iftarlarda toplumun farklı kesimleri ile bir araya geliyor.

Erdoğan bu akşamı ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ayırdı.

Külliye'de iftar yapacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.

İkili birlikte oruçlarını açacak.