Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emmanuel Macron bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emmanuel Macron bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'deki NATO Karargahı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ilk görüşmesini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapacak.

İki liderin görüşmesi saat 12.00 itibariyle başladı. Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

GÖZLER NATO ZİRVESİ’NDE

Erdoğan'ın daha sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de görüşme yapması bekleniyor.

Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ise saat 18.00'de bir araya gelecek.