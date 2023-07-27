Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Endonezyalı Komiser Yardımcısı Alisa arasında gülümseten diyalog Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Meslek Yüksekokulları'nda dereceye giren Endonezyalı Komiser Yardımcısı İ. Alisa'ya ödülünü takdim ederken, Alisa'dan dönüşte kendisinden Endonezya'ya ve Devlet Başkanı Jako Widodo'ya selam götürmesini istedi

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Emniyet yeni mensuplarına kavuştu.

Gölbaşı Polis Akademisi'nde, zorlu sürecin ardından Polis Meslek Yüksekokulları kursiyerleri mezun oldu.

Gölbaşı'nda düzenlenen Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı, burada katılımcılara hitap ederken, dereceye girenlere de hem diplomalarını hem de ödüllerini takdim etti.

Tören sırasında yabancı öğrencilerden dereceye girenler de ödüllendirildi.

Endonezyalı Alisa ile gülümseten diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezyalı Komiser Yardımcısı İ. Alisa ile olan diyaloğu ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı kısa bir sohbet gerçekleştirdiği Alisa'dan Endonezya Devlet Başkanı Jako Vidodo'ya ve Endonezya'ya selam götürmesini istedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezlayı Komiser Yardımcısı Alisa arasındaki gülümseten diyalog;

"Benden Widodo ve Endonezya'ya selam"

-Komiser Yardımcısı Alisa Endonezya arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.

-Benden Widodo'ya selam.

-Sağ olun.

-Ne zaman gidiyorsun?

-Bu ayın 29'unda

-Seçimlere oradasın yani.

-Evet efendim.

-Endonezya'ya selam, tamam mı?

-Sağ olun Cumhurbaşkanım..