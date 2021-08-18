Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı konuşmasında FETÖ'nün Etiyopya'daki okullarının Maarif Vakfı'na devredildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"ETİYOPYA'NIN BARIŞI VE HUZURU BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR"

"Etiyopya ile ilişkilere yeni bir ivne kazandırdık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etiyopya'da müşterek mazimizin ve dostluğumuzun nişanesi olan birçok ata yadigarı eser mevcuttur. Bugünkü görüşmelerimizde bölgesel ve ikili ilişkilerimizi de ele aldık.

Etiyopya'nın barışı ve huzuru bizim için önemlidir.Burada durumun kötüleşmesi halinde yaşanan olumsuzluklar tüm bölge halkını etkileyecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı'ndan ortak açıklama VİDEO

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"FETÖ'NÜN ETİYOPYA'DAKİ TÜM OKULLARI MAARİF VAKFI'NA DEVREDİLDİ"

Sözlerime son verirken; FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Maarif Vakfı'na devredildiğini sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum."





ETİYOPYA BAŞBAKANI: TÜRKİYE İLE DOSTLUĞA VE ORTAKLIĞA ÖNEM VERİYORUZ

Etiyopya Başbakanı Ahmed ise "Etiyopya, Türkiye'yle dostluğuna ve ortaklığına son derece önem veriyor. Türkiye uluslararası anlamda etkili ve aynı zamanda küresel ilişkilere şekil veren bir ülke" ifadelerini kullandı.