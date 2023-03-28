Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın telefonda görüştüğü açıklandı.

Karşılıklı ramazan tebriği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, liderler, ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı tebriklerini iletti.

Filistin'e depremdeki dayanışma için teşekkür etti

Türkiye olarak Filistin'e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Filistin'in sergilediği dayanışma için teşekkür etti.