Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas telefonda görüştü

AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın telefonda görüştüğü açıklandı.
Karşılıklı ramazan tebriği
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, liderler, ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı tebriklerini iletti.
Filistin'e depremdeki dayanışma için teşekkür etti
Türkiye olarak Filistin'e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Filistin'in sergilediği dayanışma için teşekkür etti.