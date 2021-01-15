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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Giuseppe Conte görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte arasındaki görüşmede, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
    • AA
    • 15.01.2021 - 19:13
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 19:50
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Giuseppe Conte görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

    ZİRVE ÇAĞRISI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya ilişkilerine değer verdiklerini belirterek salgın koşullarının elverdiği en uygun zamanda İtalya ile üçüncü hükümetler arası zirveyi Türkiye'de gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

    İtalya'nın, Avrupa Birliği (AB) bağlamında Türkiye'ye sağladığı desteğe teşekkür eden Erdoğan, İtalya'nın AB'yi Doğu Akdeniz'de sağduyu ve hakkaniyete dayalı bir tutum izlemeye yönlendireceğine inandığını ifade etti.

    Erdoğan, İtalya'nın, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile iş birliği adımlarını yararlı gördüğünü de dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Giuseppe Conte görüştü #1

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