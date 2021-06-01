Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile ortak basın toplantısı düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

"TİCARET HEDEFİMİZİ 3 MİLYAR DOLAR OLARAK BELİRTTİK"

"Türkiye olarak Gürcistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesile ile vurguluyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye son 14 yıldır Gürcistan’ın en büyük ticari ortağıdır. Ticaret hedefimizi 3 milyar dolar olarak belirledik. Azerbaycan ile üçlü işbirliğimiz önemlidir. FETÖ ve terör konusunda ortak adımları ele aldık. "

Gürcistan Başbakanı Garibashvili ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ilettti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı'ndan ortak açıklama VİDEO

<br />



