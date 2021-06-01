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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı'ndan ortak açıklama

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile ortak basın toplantısı düzenledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.06.2021 - 19:18
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 19:55
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı'ndan ortak açıklama

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile ortak basın toplantısı düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

    "TİCARET HEDEFİMİZİ 3 MİLYAR DOLAR OLARAK BELİRTTİK"

    "Türkiye olarak Gürcistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesile ile vurguluyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    Türkiye son 14 yıldır Gürcistan’ın en büyük ticari ortağıdır. Ticaret hedefimizi 3 milyar dolar olarak belirledik. Azerbaycan ile üçlü işbirliğimiz önemlidir. FETÖ ve terör konusunda ortak adımları ele aldık. "

    Gürcistan Başbakanı Garibashvili ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ilettti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı'ndan ortak açıklama VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı ndan ortak açıklama #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı ndan ortak açıklama #2


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