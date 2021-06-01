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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı'ndan ortak açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile ortak basın toplantısı düzenledi.
- AA & Ensonhaber
- 01.06.2021 - 19:18
- Güncelleme : 01.06.2021 - 19:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile ortak basın toplantısı düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.
"TİCARET HEDEFİMİZİ 3 MİLYAR DOLAR OLARAK BELİRTTİK"
"Türkiye olarak Gürcistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesile ile vurguluyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye son 14 yıldır Gürcistan’ın en büyük ticari ortağıdır. Ticaret hedefimizi 3 milyar dolar olarak belirledik. Azerbaycan ile üçlü işbirliğimiz önemlidir. FETÖ ve terör konusunda ortak adımları ele aldık. "
Gürcistan Başbakanı Garibashvili ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ilettti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı'ndan ortak açıklama VİDEO