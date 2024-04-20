Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye ile görüştü Türkiye'nin Gazze için yürüttüğü diplomasi trafiği kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'yi İstanbul'da ağırladı.

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze için diplomasi trafiği yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda bugün, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya geldi.

Görüşme öğleden sonra saat 14.30 sıralarında başladı. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

İsrail'in Filistin'e saldırıları

7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta, ateşkes görüşmelerinden henüz bir sonuç çıkmadı.

Bu süreçte Türkiye ise Filistin için diplomasi mücadelesini sürdürüyor.

Bugün gerçekleşen Haniyye ile Erdoğan görüşmesinde de ateşkes için atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Aynı zamanda Gazze'ye dönük insani yardımların artırılması ve daha hızlı şekilde ulaştırılması adına müzakerelerde bulunulacak.

"Bizim hayatımız Filistin mücadelesi ile geçmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında, Filistin için önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Terör devleti İsrail Gazze'de insanlık dışı bir soykırımı icra ediyor. İsrail, Batı'dan aldığı destekle insanlık tarihine şimdiden utançla yazılmış katliam yürütüyor. Şahsıma ve partimize yönelik bazı izansız ithamlarda bulunuldu. Bu iftiraların bazı çevrelerde karşılık bulduğunu gördük. Hiç kimse ne şahsımın ne de bu kutlu kadronun Filisin meselesindeki tavrını sorgulayacak kapasitede ve kalibrede değildir. Bizim hayatımız Filistin mücadelesi ile geçmiştir. Biz birileri gibi Filistin'in yerini Gazze'de yaşanan zulmü 7 Ekim'de öğrenmedik.

"Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi..."

Milli mücadele sırasında Türkiye'de Kuva-yi Milliye neyse Hamas da işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunu elbette farkındayız. Ne suikast girişimi, ne darbe girişimlerinize ne de ekonomik saldırılarınıza boyun eğmeyeceğiz. Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi Allah ömür verdikçe Filistin mücadelesini savunmaya, mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğim."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)