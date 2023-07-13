Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Başbakanı Sanchez arasında 'Arda Güler' diyaloğu NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, görüşmede Arda Güler transferinin de konuşulduğunu aktardı. Sanchez, "Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com Genç yıldızımız Arda Güler, geçtiğimiz hafta İspanyol dünya devi Real Madrid'e transfer oldu. Kendisini 6 yıllığına Real Madridli yapan sözleşmeyi imzalayan Arda'nın transferi, dünyada oldukça ses getirdi. İspanya'da manşetleri süslemeye devam eden Arda Güler transferi, NATO Liderler Zirvesi'ne kadar uzandı. Arda Güler, NATO zirvesine de konu oldu NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İspanya Başbakanı Sanchez açıkladı Sanchez, milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının da Erdoğan ile yaptığı toplantıda gündeme geldiğini aktardı. "Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum" Basketbol ile daha fazla ilgilendiğini o yüzden Real Madrid'in Türk futbolcuyu transferinden haberi olmadığını söyleyen İspanya Başbakanı, "Öyle gözüküyor ki Real Madrid 18 yaşında bir Türk futbolcu transfer etmiş. Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum." dedi.