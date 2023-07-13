Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Başbakanı Sanchez arasında 'Arda Güler' diyaloğu
ensonhaber.com

Genç yıldızımız Arda Güler, geçtiğimiz hafta İspanyol dünya devi Real Madrid'e transfer oldu.

Kendisini 6 yıllığına Real Madridli yapan sözleşmeyi imzalayan Arda'nın transferi, dünyada oldukça ses getirdi.

İspanya'da manşetleri süslemeye devam eden transferi, Liderler Zirvesi'ne kadar uzandı.

Arda Güler, NATO zirvesine de konu oldu

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İspanya Başbakanı Sanchez açıkladı

Sanchez, milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının da Erdoğan ile yaptığı toplantıda gündeme geldiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Başbakanı Sanchez arasında 'Arda Güler' diyaloğu

"Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum"

Basketbol ile daha fazla ilgilendiğini o yüzden Real Madrid'in Türk futbolcuyu transferinden haberi olmadığını söyleyen İspanya Başbakanı, "Öyle gözüküyor ki 18 yaşında bir Türk futbolcu transfer etmiş. Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Başbakanı Sanchez arasında 'Arda Güler' diyaloğu