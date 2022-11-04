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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Jens Stoltenberg'in görüşmesi sona erdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmesi, sona erdi.
    • 04.11.2022 - 20:49
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Jens Stoltenberg'in görüşmesi sona erdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in eşi Ingrid Schulerud da yer aldı.

    Stoltenberg ayrıldı

    İHA'nın haberine göre; görüşmenin sona ermesiyle Stoltenberg Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Jens Stoltenberg in görüşmesi sona erdi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Jens Stoltenberg in görüşmesi sona erdi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Jens Stoltenberg in görüşmesi sona erdi #3



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