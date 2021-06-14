Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile ilk kez yüz yüze görüştü.

NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki liderin samimi anları objektiflere yansıdı.

BİDEN, ERDOĞAN'I AYAKTA BEKLEDİ

Görüşme öncesi ABD Başkanı Joe Biden, beraberindeki heyetle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir süre ayakta bekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Joe Biden görüşmesi VİDEO

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin yapılacağı salona girdikten sonra Başkan Biden ile korona selamlaşması yaptı. Ardından iki lider de maskesini çıkarıp objektiflere poz verdi.

Görüşmenin, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlaması için fırsat olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington yönetiminin özellikle terör örgütleri YPG ve FETÖ'ye karşı tavrının değişmesini istiyor.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME SONA ERDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi, heyetler arası görüşmeye geçildi.