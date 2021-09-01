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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanına geldiğini gören Kemal Kılıçdaroğlu ayağa kalktı, selam vermemek için sadece önüne baktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.09.2021 - 18:39
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 19:03
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 adli yıl açılış törenine katıldı.

    Devlet erkanının büyük oranda katıldığı törende, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yerini aldı.

    AYAĞA KALKTI, SADECE ÖNÜNE BAKTI

    En ön sırada oturan Kemal Kılıçdaroğlu, tören alanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesiyle ayağa kalktı.

    Alandakileri selamlayarak ilerleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafasını önüne çeviren Kemal Kılıçdaroğlu ile selamlaşmadı.

    Erdoğan, CHP Lideri'nin arkasında oturan isimlerle selamlaştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar #4

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