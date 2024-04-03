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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile küçük kızın diyaloğu gündem oldu: Bırakma bizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile küçük kızın diyaloğu gündem oldu: Bırakma bizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece gençlerle bir araya geldi. Burada küçük bir kızla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bizi bırakma" denildi.