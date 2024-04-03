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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.
Burada kısa bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde bir kafede gençlerle bir araya geldi.
Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdoğan'ın küçük bir kızla diyaloğu ise görenleri gülümsetti.
"Tayyip Dede..."
"Tayyip Dede seni seviyoruz bizi bırakma." diyen küçük kızı duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına çağırdı.
Küçük kıza para veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maşallah. Bebeği sevdin mi? Kim verdi onu sana, Tayyip Deden." dedi.
Küçük kızın yanında bulunan babası ise "Ne dedim sana? Deden bir tane, seni hayatta bırakmaz. Bizi bırakmasın. Teşekkür et kızım." ifadelerini kullandı.
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