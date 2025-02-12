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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor...

Asya turuna çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gittiği ülkelerde yoğun sevgi gösterileri arasında karşılanıyor.

MALEZYA BAŞBAKANI'NA TOGG HEDİYE ETTİ

Erdoğan, dün resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG hediye etmişti.

İKİ LİDER ARASINDAKİ RENKLİ DİYALOGLAR PAYLAŞILDI

Malezya Başbakanı İbrahim, TOGG'u ilk kez sürdüğü anları ve iki lider arasında yaşanan renkli diyaloğu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Sürücü koltuğunda oturan İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sayın Başkan ilk kez kullanıyorum ve güvenlik olmadan." dedi.

"BENİM SÜRÜŞÜME GÜVENDİĞİNİZ İÇİN ŞAŞIRDIM"

İbrahim'in "Benim sürüşüme güvendiğiniz için şaşırdım" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neden?" yanıtını verdi.

"BEN ÇOK FAZLA ARABA SÜRMÜYORUM"

Malezya Başbakanı ise bu soruya şöyle yanıt verdi:

Ben çok fazla araba sürmediğim için. Bir de bizde genelde sürücü sağ tarafta. Georgetown'da ders verdiğim zaman araba sürüyordum ama çok az.

"EŞİM BU KONUDA BANA PEK GÜVENMİYOR"

Eşinin araba sürmeden önce kendisine "Emin misin?" diye sorduğunu dile getiren Malezya Başbakanı, "Azize de bana sordu kullanmak zorunda mısın diye. O bana pek güvenmiyor." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan ise Enver İbrahim'e esprili bir yanıt vererek, "O zaman biz inelim." dedi.

ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Tebessüm ettiren diyalogların yaşandığı o anlarda Erdoğan, İbrahim'e TOGG'u nasıl bulduğunu sordu.

İbrahim ise "Araç çok iyi, çok sessiz." dedi.

ÇOCUKLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TOGG teslim törenine katılan, ellerinde Malezya ve Türk bayrakları bulunan çocuklarla ilgilendi, onlarla fotoğraf çektirdi.