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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde güncel siyaset ve dış politika konuları ele alındı.
- DHA
- 31.12.2020 - 16:52
- Güncelleme : 31.12.2020 - 16:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
YENİ YIL TEBRİĞİ
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.
Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri de ele alındı.