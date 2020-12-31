Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde güncel siyaset ve dış politika konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

YENİ YIL TEBRİĞİ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.

Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri de ele alındı.