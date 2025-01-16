Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze boyun eğmedi

AA & Ensonhaber

21 yıl sonra Moğolistan'dan ilk üst düzey ziyaret..



Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'yı resmi törenle karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili anlaşmaların yer aldığı 11 işbirliği için imza töreni ardından açıklamalarda bulundu.

"ÜLKELERİMİZE VE ATA YURDUMUZ ORTA ASYA'YA HAYIRLI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

21 yıl aradan sonra gerçekleşen bu ziyaret sebebiyle Moğolistan Cumhurbaşkanı'na bir kez de sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ben de önümüzdeki günlerde Moğolistan'a bir iade-i ziyaret gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Bugün özellikle ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık. Ortak bildiriyi az önce imzaladık. Bu ortaklığın ülkelerimize, ata yurdumuz olan Orta Asya'ya hayırlı olmasını diliyorum..

"TİCARETTE 100 MİLYON DOLARI GEÇTİK"

Moğolistan'ın açıkladığı mega projeleri de dikkate alarak diğer sektörlere odaklanmayı hedefliyoruz. Şirketlerimize ortak projeler gerçekleştirmeleri için çağrıda bulunuyorum. Ticarette 100 milyon dolar rakamını geçtik. Ticaretimizi artırıcı tedbirler üzerinde durduk. 1992 yılından bu güne kayda değer sayıda Moğol öğrencinin Türkiye burslarından faydalanmasını sağladık. BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlardaki dayanışmamızı güçlendirme konusunda mutabık kaldık.



Heyet başta TUSAŞ olmak üzere savunma sanayi tesislerimizi incelediler. Yarın BAYKAR'ı ziyaret ederek, temaslarını sürdürecekler.

"GAZZELİLER, ZALİME BOYUN EĞMEMİŞTİR"