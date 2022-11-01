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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Olaf Scholz telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve Türkiye Yunanistan konusu ele alındı.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 16:57
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Olaf Scholz telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi temaslarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor.

    Özellikle savaş halindeki Rusya ve Ukrayna ile iletişim kurabilen tek lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Türkiye-Almanya ilişkileri

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ve Almanya ilişkileri ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her alanda güçlenmesi için Almanya Başbakanı Scholz ile geliştirdikleri yakın diyaloğa özel önem verdiğini ifade etti.

    Görüşmenin bir diğer konusu ise Türkiye ve Yunanistan ilişkileri oldu.

    "Tarafsız tutuma geri dönün"

    Almanya’nın Türk-Yunan ilişkileri konusunda tarafsız tutumuna geri dönmesini beklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği diyaloğunun, Gümrük Birliği’ni güncelleme görüşmelerinin ve katılım müzakerelerinin canlandırılması gerektiğini dile getirdi.

    Rusya Ukrayna savaşı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri de değerlendirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Olaf Scholz telefonda görüştü #1


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