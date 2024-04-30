Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinde detaylar netleşti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

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AK Parti ve CHP liderleri, 8 yıl aradan sonra buluşacak..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşme AK Parti'de yapılacak.

Görüşme AK Parti'de

İki lider, saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

Liderlerin görüşmesinde masada, hem iç hem de dış politika olacak.

23 Nisan'da randevulaştılar

AK Parti ve CHP liderlerini 8 yıl aradan sonra bir araya getiren süreç, Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açtığı bayram tebriği telefonu ile başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel, TBMM'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonundaki çay buluşmasında bir araya geldi, kısa bir sohbet gerçekleştirip, randevulaştı.

Ana gündem maddesi: Yeni anayasa

Alınan bilgiye göre, görüşmenin ana gündem maddesi yeni anayasa olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada birçok alandaki değişime dikkat çekerek, "Buna ayak uydurmak için de Türkiye’nin eskinin darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup, yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir. Yani bu konuda CHP’nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım." demişti.

Özel'in gündeminde 8 madde var

CHP Lideri'nin çantasında ise anayasa dışında, borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının artırılması, belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen kritik projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları, öğretmenler başta olmak üzere atama bekleyen çeşitli meslek adayları, kamuya girişte mülakatın kaldırılmasını da içeren geniş bir dosya olacak.