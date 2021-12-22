Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özlem Zengin’e hakaret eden sanığa ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özlem Zengin’e hakaret eden sanığa ceza

Sosyal medya üzerinden hakaret gerekçesiyle yargılanan sanık Mert Yaşar, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 7 bin lira para cezası aldı; ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçundan beraat etti.

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin’e yönelik paylaşımda bulunan avukat ve arabulucu Mert Yaşar'ın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Mert Yaşar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"KÜFRETMEDİM, HEDEF ALMADIM"

Duruşmada savunma yapan sanık Mert Yaşar, “Yargılamada, masumiyet karinesi ihlal ediliyor. Süreç boyunca kullandığım hangi ifadenin hakaret suçunu oluşturduğunu savcı açıklamamıştır. Sulh Ceza Hakimi bile, ‘hakaret ihtimali’ diyerek beni tutuklamıştır. Özlem Zengin ile Cumhurbaşkanı’na küfretmedim, hedef almadım, şiddet çağrısında bulunmadım. Suç konusu olan tweeti yazdığım tarihlerde, Türkiye’nin ‘İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi konuşuluyordu.





"KABİNEYİ ELEŞTİRDİM"

Bu tartışmaya katılmak için paylaşımı yaptım. Yani ifadelerimde kabineyi eleştirdim. Beraatımı talep ediyorum. Olur da ceza verilecekse de avukatlık ve arabuluculuk mesleğime zeval vermeyecek bir ceza verilmesini talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı ile Özlem Zengin’in avukatı sanığın cezalandırılmasını talep ederken, sanık Mert Yaşar’ın avukatı beraata ilişkin taleplerini dile getirdi.

"SÖZLERİM İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ"

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan Yaşar, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM’nin kararları çerçevesinde, kullandığım ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini talep ediyorum. Beraatımı talep ediyorum.” dedi.

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Mahkeme, sanık Yaşar’ın ‘kamu görevlisine hakaret’ suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti. Sanığı ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapse mahkum eden mahkeme, cezayı adli para cezasına çevirerek 7 bin TL ödemesine karar verdi.

20 TAKSİTLE 7 BİN LİRA ÖDEYECEK

Sanığın cezayı 20 taksitte ödemesine hükmeden mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mert Yaşar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özlem Zengin'e hakaret ettiği gerekçesiyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ile ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçlarından 2 yıl 4 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.