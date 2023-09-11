Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Lideri Paşinyan telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

ensonhaber.com

Hindistan'daki G-20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda döndü.

Zirvede çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında son günlerde gerilimin tırmandığı Azerbaycan-Ermenistan konusuna da değindi.

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda gerçekleştirilen sözde seçime tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, oluşan tablonun kabul edilemez olduğunu da vurguladı.

"Atılan adımlar doğru değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cümleleri aktardı;

Karabağ'da şu anda atılan bu adımlar, doğru adımlar değil. Bunu kabullenmek mümkün de değil. Nitekim Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler de bunu kabullenmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü, Ermenistan Lideri Paşinyan ile de telefonda görüşme gerçekleştireceğini aktardı.

Görüşme gerçekleşti

Beklenen görüşme bugün gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Ayrıca görüşmede, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağı vurgulandı.