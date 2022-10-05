Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan'ın görüşeceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan'ın görüşeceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasındaki ilk yüz yüze görüşme 6 Ekim'de Prag'da yapılacak.

Meclis'in yeni yasama yılı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan ile ilişkilere de değinmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin, "Atadığımız Özel Temsilciler vasıtasıyla Ermenistan’la ilişkilerimizi yeni bir seviyeye taşıma iradesini ortaya koyduk. Belki de Prag Zirvesi'nde Paşinyan ile görüşme olacak. Ermenistan, kendisine sunulan barış fırsatını iyi değerlendirmelidir" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşeceği tarih belli oldu.

İlk yüz yüze görüşme yarın yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 27 AB üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi’nde bir araya gelecek.

İlk yüz yüze görüşmenin zirvenin yapılacağı Prag'da gerçekleştileceği öğrenilirken, tarihin de yarın olacağı belirtildi.