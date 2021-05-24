Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Duda arasında SİHA anlaşması imzalandı. Anlaşmayla, 24 adet Bayraktar (TB2) tipi Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), Polonya'ya gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda arasında SİHA anlaşması imzalandı.

POLONYA'YA 24 ADET SİHA İHRAÇ EDİLECEK

Anlaşma ile Türkiye'den 24 adet Bayraktar (TB2) tipi Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), Polonya'ya ihraç edilecek.

"TÜRKİYE TARİHİNDE İLK KEZ, NATO VE AB ÜYESİ BİR ÜLKEYE SİHA İHRAÇ EDECEK"

Anlaşmaların imzalanmasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı'ndan ortak açıklama VİDEO

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Misyonu kapsamında, F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz. Polonya'nın, NATO'nun Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirleri kapsamında İncirlik Üssü'müze deniz karakol uçağı ve askeri misyon göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz.

"POLONYA İLE 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET ANLAŞMASINI HEDEFLİYORUZ"

Polonya ile 10 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını hedefliyoruz. 6,5 milyar dolarlık ticaret hacmimizi 10 milyar dolara ulaşturna gayretini gösterdik. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.

"ÜLKEMİZİ DEVLER LİGİNE TAŞIDIK"

Savunma sanayiinde son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekle kalmadık, aynı zamanda bu alanda ülkemizi devler ligine taşıdık."





POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA: TÜRK PİLOTLARI GÖKYÜZÜMÜZÜ KORUDUĞU İÇİN TEŞEKKÜR ETTİM

Toplantıda konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise şu ifadeleri kullandı:

"Ticari işbirliğimizin bizi, hedeflediğimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştıracağından eminim. Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettim.

"TÜRKİYE, BİZİM EN SAĞLAM MÜTTEFİKİMİZDİR"

NATO çerçevesinde, iki ülkeye ülke içinden ve dışından gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum.Türkiye dünyanın bu bölgesinde bizim en sağlam müttefikimizdir. "