Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, 2 Ağustos'ta görüşecek Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşeceği tarihi açıkladı... Peskov, iki liderin 2 Ağustos Cuma günü telefonla görüşeceklerini söyledi.

AA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Ağustos'ta telefonla görüşecek. İki liderin yüz yüze görüşeceği tarih ise henüz net değil... AYRINTILAR GELİYOR...