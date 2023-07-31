Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, 2 Ağustos'ta görüşecek
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ile Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Ağustos'ta telefonla görüşecek.

İki liderin yüz yüze görüşeceği tarih ise henüz net değil...

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