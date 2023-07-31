Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, 2 Ağustos'ta görüşecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşeceği tarihi açıkladı... Peskov, iki liderin 2 Ağustos Cuma günü telefonla görüşeceklerini söyledi.
Güncellenme:
Yayınlanma:
31.07.2023 - 12:59
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Ağustos'ta telefonla görüşecek.
İki liderin yüz yüze görüşeceği tarih ise henüz net değil...
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için
Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.