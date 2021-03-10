Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, Akkuyu Nükleer Santrali'nin yeni temelini birlikte attı

Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin 3'üncü reaktörünün temelini Putin ile birlikte atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, santralin, Türkiye'nin yüzde 10'luk enerji ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin Üçüncü Ünitesinin Temel Atma Töreni’ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Erdoğan ile Putin, Akkuyu Nükleer Santrali'nin yeni temelini birlikte attı VİDEO

Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin açıklama yapan Putin, santralin Türkiye enerjisine yararlı olacağına inandığını söyledi.

PUTİN'DEN ÇEVRE DOSTU SANTRAL MESAJI

Aynı zamanda çevre dostu bir proje olduğuna dikkat çeken Putin, "Akkuyu NGS projesinin gerçekleştirilmesi Türkiye’nin enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacak, ekonomisini daha da güçlendirecek. Akkuyu NGS projesinde en sıkı güvenlik tedbirlerine uyulmaktadır, projenin çevre dostu olması için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK"

Projeyle ilgili detayları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli enerji altyapısına nükleer gücün de eklenmesiyle stratejik bir adım atıldığını söyledi.

Projenin en göze çarpan detayı ise, Akkuyu Nükleer Santrali'nin tek başına Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağının belirtilmesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili, "Akkuyu NGS, yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacaktır." dedi.

Erdoğan: Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız VİDEO

KARADENİZ'DE KEŞFEDİLEN DOĞALGAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Hedefimiz, enerji üretirken sıfır emisyonla çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan nükleer enerjiyi ülkemizin enerji sepetine eklemektir.

Kurulu gücümüz içerisindeki yerli ve yenilenebilir enerjinin payı yüzde 63,7 seviyesine ulaştı.

Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz, bağımsız enerji, güçlü Türkiye kararlılığımızın en önemli adımlarından biri oldu.





ENERJİ POLİTİKALARI

Nükleer enerji, 'enerji politikamız' bakımından özel bir yere sahiptir.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'mizi en ileri düzeyde güvenlik sistemleriyle donatıyor, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı standartlarına uygunluğuna mutlaka dikkat ediyoruz.





TÜRK-RUS İŞBİRLİĞİ

Sağlık altyapımız sayesinde oluşturduğumuz engelsiz ve güvenli turizm anlayışıyla bu sene de Rus misafirlerimizi ağırlamaya hazırız.

Eğitilen gençlerimiz nükleer güç santralimizin tüm süreçlerinde görev alacak. Böylece Türkiye'nin nükleer enerjide beyin takımı oluşacak.

Türk-Rus diyaloğunun neticelerini sahada görme fırsatı bulduk. Önümüzdeki dönemde bu iş birliğini ilerletmekte kararlıyız"

PUTİN'İN ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALARI

Akkuyu NGS projesinde gelinen aşamayla ilgili tüm tarafları tebrik eden Putin, "Ortak projemiz Akkuyu NGS’nin inşaatında yeni bir dönem başlıyor. Akkuyu sahasında toplam dört ünite kurulacak. Kurulu gücü 4 bin 800 megavat olacak." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nisan 2018’de projede birinci ünitenin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini anımsatan Putin, "Rus ve Türk uzmanların, mühendislerin ve işçilerin sarf ettikleri eşgüdümlü çabalar sayesinde santralin inşaatının belirlenen program çerçevesinde devam etmesi konusunda memnuniyetimi dile getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

PROJEDEKİ PERSONELLERİN SAĞLIK GÜVENLİĞİ

Projenin inşaatındaki teknik konularda son derece gelişmiş çözümlerin uygulandığını vurgulayan Putin, "Hatta koronavirüs salgınıyla ilgili birtakım zorluklar bile bizi engelleyemedi. Projede yer alan personelin sağlık güvenliğini korumak için tüm gerekli tedbirler en üst düzeyde alınıyor." şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA AKKUYU'YA DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Putin, Akkuyu NGS’nin 2023’te devreye alınacağını belirterek, "2023 aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümünün kutlanacağı senedir. Projeye başlarken, Türk dostlarımız önümüze böyle bir hedef koydu. Sayın Erdoğan bundan hep bahsetti. Dolayısıyla biz bu zamanlamayı tutturmaya büyük bir önem vermekteyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ileride de Akkuyu projesine gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akkuyu’nun Türkiye’ye önemli katkılar sağlayacağına işaret eden Putin, "Akkuyu NGS projesinin gerçekleştirilmesi Türkiye’nin enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacak, ekonomisini daha da güçlendirecek. Türk tüketicileri için de ucuz ve temiz elektriğe erişim sağlayacak." dedi.

Putin, projeyle Türkiye’de yeni bir endüstrinin kurulduğunu belirterek, "Nükleer enerji sektörünü yaratıyoruz. Böylelikle Türkiye’nin hem bilim hem de sanayi potansiyeli daha da güçlenecek. Şu an itibarıyla sahada çalışan ve büyük çoğunluğu Türk vatandaşı olan personel sayısı 8 bine çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

ÜST DÜZEY GÜVELİK TEDBRİLERİ

Rus lider Putin, çok sayıda Türk öğrencinin de ileride Akkuyu’da istihdam edilmek üzere Rusya’da eğitim aldıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türk mezunlarımızın sayısı bu sene 200 kişiyi aşacak gibi görünüyor. Böylelikle Akkuyu NGS devreye gireceği zaman Türk nükleer sanayi için yeterli kadrolar yetişmiş olacak. Ayrıca Akkuyu NGS projesinde en sıkı güvenlik tedbirlerine uyulmaktadır, projenin çevre dostu olması için elimizden geleni yapıyoruz. Rus tarafı hem inşaat sürecinde hem de müteahhitlik çalışmalarında Rus şirketlerinin yanı sıra Türk şirketlerinden de geniş şekilde yararlanıyor. Proje için verilen siparişlerin büyük bölümü Türk şirketler tarafından karşılanıyor ve bu da projenin tüm katılımcıları için ticari anlamda ne kadar cazip olduğunu gösteriyor."

İKİ LİDER GÖRÜŞMEK İÇİN SÖZLEŞTİ

Akkuyu NGS’nin hayata geçirilmesinin Türk ve Rus ilişkileri açısından önemli olduğunun altını çizen Putin, iki ülke arasındaki ortaklıkların genel anlamda derinleşmesine de katkı sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "En kısa zamanda değerli dostumla yüz yüze görüşmek üzere" sözlerinin ardından Putin, "Anlaştık. Uzun süredir görüşmedik. Bunu yakın bir zamanda yapmamız lazım." dedi.