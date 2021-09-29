Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında gülümseten S-400 diyaloğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında gülümseten S-400 diyaloğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de kendisine sorulan sorulara verdiği cevapları anlatınca Putin ile karşılıklı gülüşme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de bir araya geldiği tarihi zirvede S-400 konusu gündemeydi.

Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda liderlerle yaşadığı diyalogları hatırlatması ve verdiği cevabı anlatması iki lideri gülümsetti.

MALUM ZEVAT SORDU, GEREKEN CEVABI VERDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Genel Kurulu'nda malum zevat hep bize bazı konuları özellikle sordu.

Biz de onlara gereken cevabı verdik.

GERİ DÖNMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

Çünkü attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil." dedi ve gülümsedi.

Bu sırada Putin'in de gülümsediği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'de hep aynı soruyu sordular VİDEO