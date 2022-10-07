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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda, Rusya-Ukrayna savaşını ve ikili ilişkileri ele aldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 12:04
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü

    Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 8'inci ayında devam ederken Türkiye, iki ülke ile de iletişimini sürdürüyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın açıklamasında belirttiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesini, bugün telefonda gerçekleştirdi.

    Savaştaki son gelişmeler gündeme alındı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

    "Barışçıl çözüm"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna meselesinin herkesin yararına olacak şekilde barışçıl bir çözüme kavuşturulması noktasında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını yineledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü #2


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