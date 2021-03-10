Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den, Akkuyu'da temel atma töreninde gülümseten anlar

Erdoğan'ın butona basma işareti, nükleer santralin üçüncü ünitesinin temel atma töreninde gülümseten anlar yaşattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Mersin'deki tören alanında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Biz üçüncü reaktörün temelini atmak için hazırız. Sizin izin ve talimatlarınızı bekliyoruz." dedi.

'BUTONA BİRLİKTE BASALIM' İŞARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli dostum, Sayın Putin" diye seslendiği Rusya Devlet Başkanı'na temel atma töreninde butona birlikte basmaları için işaret yaptı.

Erdoğan'ın işaretinin ardından iki lider gülümsedi. Ardından tören alanındaki butonlara basılarak temel atma işlemi gerçekleştirildi.

Erdoğan ile Putin'den, Akkuyu'da temel atma töreninde gülümseten anlar ViDEO