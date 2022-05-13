Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev’in masa tenisi maçının hikayesi

Bir hafta önce Türkiye’ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi masa tenisi maçıyla bitmişti. O maçın hikayesi ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Beştepe'de görüştü.

Türkiye'yi ilk kez ziyaret eden Tokayev ile Erdoğan’ın görüşmesinde iki ülke için yeni anlaşma kararları alındı.

Bu ziyaret sona erebileceği en renkli şekilde bitti.

Ceketler çıktı, raketler alındı

Hem Erdoğan hem Tokayev, ceketlerini astı, masa tenisinin başına geçti.

Külliye bir anda spor salonunu andırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev bir süre masa tenisi oynayarak toplantıların yorgunluğunu atmış oldu.

“Masa tenisini sever misiniz?”

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, iki liderin masa tenisi oynama fikrinin nasıl doğduğunu bugünkü köşesinde yazdı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’deki sohbet sırasında Tokayev’e dönerek “Masa tenisini sever misiniz?” diye sordu.

Tokayev, “Severim. Oynamayı da severim” karşılığını verdi.

Talimat verdi, masa hazırlandı

Kazak Cumhurbaşkanı, masa tenisine olan ilgisini gösteren bir iki hareket de yaptı.

Böylelikle iki devlet başkanı arasında masa tenisi üzerine samimi bir diyalog yaşandı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, arzu ederse birlikte oynayabileceklerini söyledi.

Tokayev, ”Burada mı? Çok sevinirim” deyince, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hemen masa ve raket, file, top hazırlandı.