Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 3,5 saat süren toplantı sonrası ortak basın açıklaması düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donbas krizi için Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'yi kabul etti. Huber Köşkü'nde yapılan görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz masaya yatırıldı.

Yaklaşık 3,5 saat süren görüşme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz" vurgusunda bulunarak şunları söyledi:

"KIRIM'IN İLHAKINI TANIMIYORUZ"

"Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde savunduk. Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyid ettik. Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda biraraya getirmeyi hedefleyen girişimi destekledik. Bu girişimin Kırım Tatarları dahil olmak üzere tüm Kırım halkları, Kırım ve Ukrayna'nın geneli için olumlu neticelere vesile olmasını arzu ediyoruz.

Anavatanlarını terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarı kardeşlerimizin hayat standartlarının iyileştirilmesi bizim için tarihi ve insani bir mesuliyettir. Ukrayna ile bu konuda fikir birliği içinde olduğumuzu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kırım Tatarı soydaşlarımız için konut ve camii inşaası projelerimiz mevcuttur. Konut projesine ilişkin olarak az önce ilk somut adımı atmış olduk. Cami projesinde de yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi ümit ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı'ndan ortak basın açıklaması VİDEO

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"KARADENİZ BARIŞ DENİZİ OLARAK KALMALI"

Karadeniz'in bir barış, huzur ve işbirliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir. Ortak coğrafyamızda ne surette olursa olsun gerilimin artmasını arzu etmiyoruz. Bu minvalde kıymetli dostumla Ukrayna'nın doğusundaki güncel duruma dair fikir teatisinde bulunduk.

Mevcut krizin Ukrayna'yı toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an evvel son bulmasını, ateşkesin sürdürülmesini temenni ediyoruz. Bu hususta gereken her türlü desteği vermeye hazırız."