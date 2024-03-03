Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında gülümseten diyalog: 'Tünel isterim' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettiği tedavi gören vatandaş, "Bir isteğin var mı diye sorma sakın. Yoksa Finike yoluna tünel isterim" sözleriyle yüzleri gülümsetti.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyaretler için hafta içi Antalya'ya gitti.

Burada miting yapan ve programlara katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katıldı.

Törenin ardından da hastanede incelemelerde bulundu. Tedavi gören vatandaşları da ziyaret ederek yakından ilgilendi.

"Seni gördüm zaten dünya benim oldu"

Bu sırada bir hasta ile yaşadığı diyalog yüzleri gülümsetti.

Sosyal medyada da gündem olan sohbette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördüğüne sevinen vatandaş, "Çalışanlar soluksuz çalıştılar. Çok teşekkür ederim. Seni de gördüm zaten dünya benim oldu." ifadelerini kullandı.

"Tünel isterim"

Ardından da, "Bir isteğin var mı diye sorma sakın. Yoksa Finike yoluna tünel isterim." sözleriyle kahkahalara neden oldu.

Erdoğan ise "Senin isteğin bu olsun bizim işimiz bu." diyerek yanıt verdi.

"Çok gençsiniz"

Vatandaş son olarak, "Ayrıca Cumhurbaşkanım çok gençsiniz Allah uzun ömürler versin." dedi.Samimi anlar kameralara yansıdı.