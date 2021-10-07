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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.
- AA
- 07.10.2021 - 11:21
- Güncelleme : 07.10.2021 - 11:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.
İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileriyle bölgesel konuların konuşulduğunu açıkladı.
PUTİN'E DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 69 yaşına giren Putin'in doğum gününü de kutladığı öğrenildi.