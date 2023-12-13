Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zekeriya Yapıcıoğlu görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul etti.

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AA

Yerel seçim öncesi siyaset arenasında hareketli günler yaşanıyor.

Parti liderleri arasında sık sık görüşmeler oluyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahalli idareler seçimleri için Ankara'da mesaisini sürdürüyor.

HÜDA PAR'dan ziyaret

Bugün de, genel seçimde Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan ve AK Parti listelerinden Meclis’e 3 milletvekili sokan HÜDA PAR’ın Lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

Dün de Erbakan'ı kabul etti

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Erdoğan, dün de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)