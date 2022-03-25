Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlerleyen dönemlerde yeni kapılar açılacak

NATO Zirvesi dönüşünde gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önüne yakın zamanda yeni kapılar açılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde Türkiye ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde birçok ülke lideriyle peş peşe bir araya gelerek yoğun bir diplomasi trafiği yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeler üzerine ülkemiz için yeni müjdelere kapı aralanacağını söyledi.

"ENERJİDE FARKLI ALANLAR AÇILACAK"

Bunun sözleri üzerine "Türkiye’nin enerji hub’ı olma hedefi vardı, bu hedefte mesafenin azaldığını söyleyebilir miyiz?" sorusu yöneltilen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah bu önümüze yeni kapılar açacak. Şu anda açıklamayacağım. İnşallah bu yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak.

"DUYDUĞUNUZDA 'BU DA NEREDEN ÇIKTI DİYECEKSİNİZ"

Bunu duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı' diyeceksiniz. Bu görüşmelerden inşallah şöyle dört dörtlük bir sonuç çıkacak.

"İLERLEYEN DÖNEMLERDE AÇIKLAYACAĞIZ"

İlk görüşmeleri yaptık, inşallah arkadaşlarımız da görüşmeleri devam ettirecekler, bu görüşmelerin devamında da biz bunun açıklamasını yapacağız."