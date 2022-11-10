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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Özbekistan'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
- 10.11.2022 - 21:32
- Güncelleme : 10.11.2022 - 22:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9'uncu Zirvesi çerçevesinde Özbekistan’a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin Semerkant kentinde temaslarını sürdürüyor.
İlham Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile bir araya geldi VİDEO