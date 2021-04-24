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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • AA
    • 24.04.2021 - 20:16
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 20:18
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Erdoğan ve Aliyev, son gelişmeler ışığında Türkiye ve Azerbaycan olarak hangi ortak adımların atılabileceği hususunda fikir teatisinde bulundu.

    Ayrıntılar gelecek...

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