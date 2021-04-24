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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- AA
- 24.04.2021 - 20:16
- Güncelleme : 24.04.2021 - 20:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan ve Aliyev, son gelişmeler ışığında Türkiye ve Azerbaycan olarak hangi ortak adımların atılabileceği hususunda fikir teatisinde bulundu.
Ayrıntılar gelecek...