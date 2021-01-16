Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

İki liderin telefon görüşmesinde, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan’ın haklı davasında büyük bir mücadeleyle elde ettiği Dağlık Karabağ zaferinin bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkanlar getirdiğini belirterek, Türkiye’nin Azerbaycan’a bu yeni dönemde de bütün alanlarda katkı ve desteğinin süreceğini belirtti.

ERDOĞAN, ONARIM FAALİYETLERİNDEN MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ’da onarım ve inşa faaliyetlerinin başlamış olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.