Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile telefonda görüştü

Haber Merkezi

Azerbaycan Hava Yolları'na ait "Embraer 190" tipi yolcu uçağı, Bakü-Grozni seferini yaptığı sırada Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşmüştü.

67 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu uçaktan 32 kişi sağ olarak kurtarılırken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazanın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, en az 30 kişinin hayatını kaybettiği düşünülen kaza için Aliyev'e taziye dileklerini ilettiği bildirildi.

KAZAKİSTAN UÇAK KAZASI

Bakü-Grozni seferini yapan, 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu olmak üzere 67 kişinin bulunduğu Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait Embraer 190 tipi uçak, Aktau yakınlarında düştü.

Yolculardan 37'sinin Azerbaycan, 16'sının Rusya, 6'sının Kazakistan, 3'ünün ise Kırgızistan vatandaşı olduğu belirtilmişti.

İlk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğu ve tedavi altına alındığı açıklanmıştı.