Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlham Aliyev kardeşimle görüştük, zafere inşallah yaklaşıyoruz

Kahramanmaraş'ta partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah İlham Aliyev'le görüştüğünü belirterek, zafere yaklaşıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde partililere seslendi.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen kongrede gğndeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış ülkelerle ilişkileri ele aldı.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın her daim gözyaşı ve sömürüye maruz kaldığını aktaran Erdoğan, AK Parti iktidarı boyunca buna müsaade edilmediğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafere inşallah yaklaşıyoruz VİDEO



"ZAFERE YAKLAŞTIK"

Daha önce Suriye ve Libya'da coğrafyanın kaderini değiştirmek üzere Türkiye'nin bulunduğunu belirten Erdoğan, "Şimdi de Azerbaycan'da biz varız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah İlham Aliyev'le görüştüğünü aktararak, "Şu anki gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince de bizzat mutlu oldum. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. 30 yıl işgal altındaki topraklarından uzak kaldılar, ama artık işgal altındaki topraklarına kavuşuyorlar." dedi.