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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğiz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğiz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 500 bin öğrenciye ücretsiz olarak tablet verileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 19:51
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele ve yüz yüze eğitim konularının ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERE 500 BİN TABLET MÜJDESİ

    Koronavirüs salgınının doğrudan etkilediği yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere tablet müjdesi de verdi.

    Erdoğan, ilk etapta 500 bin öğrenciye tablet verileceğini söyleyerek konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğiz  VİDEO

    TABLETLERİN DAĞITIMINA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLANACAK

    "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlatıyoruz."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğiz #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğiz #2

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