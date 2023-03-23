Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iftarı depremzedelerle Kahramanmaraş'ta yapacak Yıkıcı depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta buruk geçen Ramazan'ın ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da depremzedelerle birlikte olacak.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 aydan fazla zaman geçti.

Yaşanan depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlanıldı.

Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş'ta Ramazan hazırlıkları başladı.

Birçok kurum ve kuruluş, Kahramanmaraş'ın dört bir noktasında iftar çadırı kurdu.

İftar çadırlarında sahur servisi de yapılması planlandı.

Erdoğan ilk iftar için Kahramanmaraş'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Ramazan ayının ilk iftarını depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta yapacak.

Ramazan'da deprem bölgesinde olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ramazan ayı boyunca zaman zaman deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi.

Erdoğan kenti inceledi

Erdoğan, kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alıp incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş'ta AFAD Kocaeli Çarşısı'nı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.