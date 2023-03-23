Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iftarı depremzedelerle Kahramanmaraş'ta yapacak
AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 aydan fazla zaman geçti. 

Yaşanan depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlanıldı. 

Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş'ta Ramazan hazırlıkları başladı.

Birçok kurum ve kuruluş, Kahramanmaraş'ın dört bir noktasında iftar çadırı kurdu.

İftar çadırlarında sahur servisi de yapılması planlandı.

Erdoğan ilk iftar için Kahramanmaraş'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Ramazan ayının ilk iftarını depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta yapacak.

Ramazan'da deprem bölgesinde olacak 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ramazan ayı boyunca zaman zaman bölgesinde vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi.

Erdoğan kenti inceledi 

 Erdoğan, kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alıp incelemelerde bulundu. 

Cumhurbaşkanı  ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş'ta AFAD Kocaeli Çarşısı'nı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iftarı depremzedelerle Kahramanmaraş'ta yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iftarı depremzedelerle Kahramanmaraş'ta yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iftarı depremzedelerle Kahramanmaraş'ta yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iftarı depremzedelerle Kahramanmaraş'ta yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iftarı depremzedelerle Kahramanmaraş'ta yapacak