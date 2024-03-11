Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarı şehit aileleri ile yapacak
İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimler kapsamında Zonguldak'ta başladığı mitinglerine dün İzmir'de devam etti.

İzmir'in ardından İstanbul'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan'ın ilk günü ise mitinglerine ara verecek.

Şehit aileleriyle iftarda buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ile birlikte yapacak.

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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)