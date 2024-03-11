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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarı şehit aileleri ile yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarı şehit aileleri ile yapacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek.