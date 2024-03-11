Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarı şehit aileleri ile yapacak

İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimler kapsamında Zonguldak'ta başladığı mitinglerine dün İzmir'de devam etti.
İzmir'in ardından İstanbul'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan'ın ilk günü ise mitinglerine ara verecek.
Şehit aileleriyle iftarda buluşacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ile birlikte yapacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış