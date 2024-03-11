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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimler kapsamında Zonguldak'ta başladığı mitinglerine dün İzmir'de devam etti.

İzmir'in ardından İstanbul'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan'ın ilk günü ise mitinglerine ara verdi.

Şehit aileleriyle iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ile birlikte yaptı.



"Şehit yakınları ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir"

İftar sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Gerçekleştirdiğimiz bu iftar vesilesiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Şehit yakınları ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir.



Bugün de sınırlarımız içinde, sınırlarımız ötesinde milletimizin huzuru devletimizin bekası geleceğimizin güvencesi için vazife yürüten kardeşlerimiz var. Askerimize, polisimize, jandarmamıza ve diğer kamu personelimize şükran borçluyuz.



Rabbim hepsini korusun, ayaklarına taş değdirmesin.



Savunma sanayii yatırımlarıyla Türkiye'yi gerçek anlamında bağımsız bir ülke haline getirdi.



Milletimiz birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkarak tüm oyunları ve tuzakları bozdu.