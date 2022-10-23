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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez oy kullanacak gençlerle bir arada

    Diyarbakır’da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldi.
    • 23.10.2022 - 16:40
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez oy kullanacak gençlerle bir arada

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'daki maden faciası nedeniyle Diyarbakır ziyaretini ertelemişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır ziyaretini bugün gerçekleştirdi.

    İstasyon Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından gençlerle buluşmak üzere Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ne geçti.

    İlk kez oy kullanacak gençlerle bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada 'İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye' adlı programda ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya geldi.

    İHA'nın haberine göre; program basına kapalı olarak gerçekleşti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez oy kullanacak gençlerle bir arada #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez oy kullanacak gençlerle bir arada #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez oy kullanacak gençlerle bir arada #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez oy kullanacak gençlerle bir arada #4


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