Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Türk astronot Gezeravcı ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile Kabine Toplantısı esnasında video konferansla görüştü.

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AA

Türkiye, uzay alanında bir ilke imza atmaya hazırlanıyor...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece TSİ 01.11'de başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile Kabine Toplantısı sırasında canlı bağlantı yolu ile görüştü.

Kabine üyelerinin selamını iletti

Bakan arkadaşlarıyla Kabine Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyelerinin selamlarını Gezeravcı'ya iletti.

Gezeravcı da "ilk insanlı uzay misyonu" faaliyetini gerçekleştirecekleri Florida'nın Orlando kentinde karantinada olduğunu söyledi.

"Görev saatini beklemekteyiz Sayın Cumhurbaşkanım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gezeravcı'nın yarın gece tarihi bir göreve çıkacağını belirtmesi üzerine Gezeravcı, "Tüm hazırlıkları tamamlamış vaziyette görev saatini beklemekteyiz Sayın Cumhurbaşkanım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Uzay görevi icra eden ilk vatandaşımız sen olacaksın. Milletimize gerçekten büyük bir gurur yaşatacaksın. Hazır mısın?" diye sorması üzerine Gezeravcı, alınlarının akıyla bu görevi icra edecek şekilde hazır olduklarını belirtti.

"Hedefi hep daha yükseğe taşıyacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Bu görev hem bilim misyonu hem de çocuklarımıza, gençlerimize ilham kaynağı olması yönüyle çok çok kıymetli. İnşallah bu yeni bir başlangıç olacak. Bu misyonun devamını getireceğiz. Hedefi hep daha yükseğe taşıyacağız. Sana ve ekip arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Sağlıcakla bu görevi tamamlamanı temenni ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcın olsun. Yolun açık olsun.

Gezeravcı da "Gelecek nesillerimize, hayallerimizi sınırlandıran bu perdeyi açmaya vesile olduğunuz için sizlere minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Aksiyon 3 ekibinin selamlarını iletiyorum." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)